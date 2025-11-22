Kartu Merah dan Gol Dramatis, Persebaya Gagalkan Kemenangan Arema FC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Duel bertajuk Derbi Jatim antara Persebaya Surabaya dan Arema FC pada pekan ke-13 BRI Super League 2025/2026 berakhir imbang 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu sore (22/11).

Arema FC membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-63 setelah bola umpan Valdesi membentur Dime Dimov dan masuk ke gawang sendiri. Persebaya membalas lewat Bruno Moreira pada menit ke-73 usai lepas dari kawalan dan menaklukkan kiper Lucas.

Persebaya yang turun dengan formasi 4-2-3-1 langsung menekan sejak awal. Peluang cepat datang pada menit keenam lewat sundulan Bruno menyambut sepak pojok Gali Freitas, namun bola masih meleset.

Arema FC yang menggunakan skema 4-3-3 mencoba mengimbangi lewat serangan balik. Dalberto sempat mendapatkan peluang pada menit akhir babak pertama, tetapi tembakannya masih bisa diamankan Ernando. Skor 0-0 bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, Arema FC tampil lebih agresif. Namun tekanan itu tak bertahan lama karena Persebaya kembali mampu mengurung pertahanan Singo Edan.

Petaka menimpa tuan rumah ketika umpan Valdesi dari sisi kanan mengenai Dimov dan berubah arah sehingga menjadi gol bunuh diri. Skor 1-0 untuk Arema FC.

Dua menit berselang, Arema FC harus bermain dengan 10 orang. Metius menerima kartu kuning kedua setelah melanggar Perovic pada menit ke-65.

Unggul jumlah pemain, Persebaya tampil lebih agresif. Upaya itu membuahkan hasil pada menit ke-73 melalui sepakan Bruno Moreira yang membuat skor kembali imbang 1-1.