Pelatih Arema FC Sebut Derbi Vs Persebaya sebagai yang Terbesar di Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Arema FC Jose Gomes menilai laga kontra Persebaya Surabaya sebagai salah satu derbi terbesar di Indonesia. Pertandingan pekan ke-13 BRI Super League 2025/2026 itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (22/11).

“Ini pertandingan klasik dan stadion akan penuh. Itu motivasi penting. Persiapan berjalan bagus dan ini juga pertandingan penting bagi kami,” ujar Gomes dalam konferensi pers di Stadion GBT, Jumat (21/11).

Menurutnya, derbi Jawa Timur selalu memiliki tekanan dan atmosfer berbeda bagi para pemain dari kedua tim. Karena itu, dia berharap pertandingan dapat berjalan menarik dan menghibur, baik untuk suporter di stadion maupun penonton di rumah.

Meski demikian, Gomes menegaskan Persebaya tetap tim kuat dengan materi pemain berpengalaman. Ia juga menyoroti absennya beberapa pemain kunci dari kedua kubu.

Persebaya kehilangan beberapa pemain penting. Arema FC pun kehilangan Guevara, Bayu, dan Maulana.

"Siapa pun yang bermain pasti akan siap menghadapi laga besok,” tuturnya.

Sementara itu, pemain Arema FC Rifad Marasabessy mengakui atmosfer pertandingan akan berbeda, terlebih menghadapi tekanan suporter tuan rumah.

“Yang terpenting kami memberi yang terbaik untuk tim. Saya siap bertanding di sini,” ujarnya.