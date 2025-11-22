JPNN.com

Sabtu, 22 November 2025 – 12:07 WIB
Jelang Persebaya Vs Arema, Eduardo Perez Ungkap Persiapan Intensif Bajol Ijo - JPNN.com Jatim
Pelatih Persebaya Eduardo Perez (tengah) bersama pemainnya Bruno Moreira (kanan) saat konferensi pers di Stadion GBT Surabaya, Jumat (21/11/2025). ANTARA/HO-Media Officer Persebaya

jatim.jpnn.com, PERSEBAYA - Persebaya membidik tiga poin saat menjamu Arema FC pada pekan ke-13 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (22/11). Kemenangan dibutuhkan Bajol Ijo untuk kembali mengangkat kepercayaan diri tim.

Pelatih Persebaya Eduardo Perez mengatakan persiapan intensif selama dua pekan terakhir membuat timnya lebih siap menghadapi laga penuh gengsi tersebut.

“Kami tahu pentingnya pertandingan ini dan sudah bekerja sangat keras untuk siap bertarung besok,” ujar coach Edu dalam konferensi pers di Stadion GBT, Jumat.d

Edu menuturkan Persebaya menjalani latihan dengan fokus pada perbaikan seluruh fase permainan, mulai dari organisasi pertahanan, transisi, hingga penyelesaian akhir. Evaluasi mendalam juga dilakukan setelah beberapa laga sebelumnya, termasuk perbaikan akurasi umpan silang yang dinilai masih belum konsisten.

Rivalitas panjang Persebaya–Arema diakui turut memberi tekanan tambahan. Namun, coach Edu menegaskan fokus tim tetap pada pendekatan teknis dan strategi pertandingan.

Menurutnya, potensi Arema FC tetap harus dihormati, tetapi kepercayaan terhadap kualitas pemain Persebaya juga masih menjadi pegangan utama. 

Meski demikian, dia memastikan keyakinan terhadap kualitas skuad Persebaya tidak berkurang.

*Yang terpenting adalah tim secara keseluruhan, bukan nama per individu. Besok Anda lihat sendiri susunannya,” ucapnya.

Persebaya menargetkan tiga poin saat menjamu Arema FC. Coach Edu menegaskan tim sudah menjalani persiapan intensif selama dua pekan.
Sumber Antara
