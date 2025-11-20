Fariz Julinar Bertahan, Tetap Kawal Persela Meski Diterpa Isu Keluarga & Tekanan Publik

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Manajer Persela Lamongan Fariz Julinar Maurisal menegaskan komitmennya untuk tetap merawat dan bertanggung jawab penuh terhadap tim Laskar Joko Tingkir selama masih mendapat kepercayaan dari manajemen dan publik sepak bola Lamongan.

“Selama saya masih dipercaya untuk merawat tim ini, saya akan jaga dan bertanggung jawab sepenuhnya,” ujar Fariz di Lamongan, Rabu (19/11).

Fariz mengungkapkan empat tahun mengemban tugas sebagai manajer Persela bukanlah perjalanan mudah. Dia harus menghadapi berbagai dinamika, termasuk tekanan besar ketika tim berada dalam situasi sulit.

Namun, dia menegaskan tekadnya tidak pernah luntur dalam menjaga stabilitas tim.

“Selama empat tahun saya merawat tim Persela dengan suka maupun duka. Saya selalu berdiri sendiri untuk menjaga tim kebanggaan,” katanya.

Ia menilai kepercayaan manajemen dan dukungan publik menjadi modal penting untuk mempertahankan komitmennya, terlebih di tengah sorotan suporter terhadap performa Persela pada musim ini.

“Apabila kepercayaan itu masih ada untuk saya, tim ini akan tetap saya jaga dengan penuh tanggung jawab,” tuturnya.

Pernyataan Fariz mendapat respons dari suporter Persela yang menilai komitmen sang manajer penting untuk menjaga arah perjalanan tim menjelang fase akhir kompetisi.