Ramai Istri Manajer Persela Akuisisi PSIS, Manajemen Siapkan Penjelasan Resmi

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Manajer Persela Lamongan Fariz Julinar Maurisal memastikan akan memberikan penjelasan resmi kepada suporter terkait keputusan istrinya, Datu Nova Fatmawati, yang baru saja mengakuisisi 74,2 persen saham PSIS Semarang.

“Selepas ini saya akan menyampaikan dengan mengundang perwakilan suporter, kaitannya dengan istri yang baru saja secara resmi mengakuisisi saham PSIS,” ujar Fariz saat dikonfirmasi di Lamongan, Selasa (18/11).

Fariz mengatakan klarifikasi tersebut penting dilakukan agar tidak berkembang spekulasi yang dapat mengganggu fokus tim maupun hubungan antara manajemen Persela dan para pendukung.

"Jalur komunikasi dengan suporter akan kami lakukan. Nanti kami duduk bersama,” katanya.

Soal materi klarifikasi, Fariz belum bersedia membeberkan lebih jauh. Ia meminta publik menunggu penjelasan resmi yang akan disampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan suporter dalam waktu dekat.

Fariz menyatakan komitmennya tetap penuh terhadap Persela, termasuk menjaga stabilitas internal tim di kompetisi Pegadaian Championship 2025–2026 yang kini memasuki putaran kedua.

Akuisisi saham oleh istri manajer Persela di klub lain yang masih berada di kompetisi dan grup yang sama menjadi perhatian publik. Situasi itu dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan jika tidak dikelola dengan transparan.

Saat ini Persela dan PSIS sama-sama berkompetisi di kasta kedua Liga Indonesia dan berada di Grup B. Persela sementara menempati peringkat ke-4 dengan 20 poin, sedangkan PSIS berada di dasar klasemen dengan dua poin.