Carlos Perreira Optimistis Pemain Madura United Bisa Bersaing di Super League

Sabtu, 15 November 2025 – 14:31 WIB
Pelatih anyar Madura United Carlos Perreira. (https://www.instagram.com/maduraunited.fc/)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih baru Madura United Carlos Perreira optimistis timnya mampu bersaing di sisa kompetisi BRI Super League musim 2025/2026.

Pelatih asal Brasil itu menilai Laskar Sape Kerrab memiliki skuad kompetitif yang bisa terus berkembang.

"Saya sangat senang berada di sini. Saya sangat menikmati atmosfer latihan. Para pemain, saya kigat kualitas pemain sangat mengesankan bagi saya dan saya percaya kami bisa meraih banyak hal bagus di sini," ujar Perreira dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu, (15/11). 

Dia menyebut kualitas pemain Madura United—baik asing maupun lokal—sudah berada pada level yang tinggi.

"Saya melihat beberapa pemain berada di level tertinggi dan pemain lokal juga berada di level yang sangat bagus. Kami hanya perlu sedikit mengatur untuk mendorong mereka mengeluarkan kemampuan terbaik," jelasnya.

Perreira menyatakan tugas terbesarnya saat ini adalah meningkatkan performa tim agar naik ke level berikutnya.

"Mereka bisa meningkat ke level lain, tetapi level pemain-pemain sudah mengesankan bagi saya," tuturnya.

Dengan adanya jeda kompetisi, Perreira memiliki cukup waktu untuk meracik tim sesuai rencana sebelum menjalani laga debut.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
