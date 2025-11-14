Ini Profil dan Alasan Madura United Memilih Carlos Perreira sebagai Pelatih

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB) Annisa Zhafarina mengungkapkan alasan manajemen menunjuk Carlos Perreira sebagai pelatih baru Madura United menggantikan Angel Alfredo Vera untuk mengarungi sisa kompetisi BRI Super League 2024/2025.

Annisa mengatakan keputusan ini diambil setelah melalui diskusi panjang. Manajemen menilai Perreira memiliki kemampuan membangun mental dan karakter pemain Laskar Sape Kerrab.

“Madura United membutuhkan pelatih yang bukan hanya paham taktik, tetapi juga mampu membentuk mental serta karakter pemain. Dari hasil diskusi internal, kami sepakat Coach Carlos Perreira adalah sosok yang paling tepat membawa semangat baru bagi tim,” ujar Annisa dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (14/11)

Perreira dikenal sebagai pelatih berdisiplin tinggi. Pengalamannya menangani klub-klub Amerika Selatan maupun Asia semakin menguatkan keyakinan manajemen untuk menunjuk juru taktik asal Brasil tersebut.

Annisa menambahkan Perreira datang bersama pelatih fisik Marcelo Cordivol Margalho, yang juga berasal dari Brasil.

Manajemen berharap duet pelatih anyar itu bisa mengembalikan performa Madura United yang saat ini berada di posisi ke-11 klasemen sementara Super League dengan 13 poin dari 11 pertandingan.

“Dia dikenal memiliki filosofi permainan menyerang, tetapi tetap seimbang dalam bertahan. Kami berharap kehadirannya dapat menghadirkan stabilitas, motivasi baru, dan membantu tim kembali tampil konsisten,” ujarnya.

“Kami percaya, dengan kerja sama yang solid antara pelatih, pemain, dan seluruh elemen klub, Madura United bisa kembali ke jalur yang diharapkan,” imbuh dia.