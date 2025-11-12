Jelang Derbi Jatim, Marcos Santos Genjot Fisik Pemain Arema FC

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos menyatakan fokus utama timnya saat ini adalah memulihkan kondisi fisik para pemain sebelum menghadapi laga bertajuk Derbi Jatim melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya pada Sabtu (22/11).

“Saya berusaha mengembalikan stamina pemain karena banyak pemain yang tidak 100 persen,” ujar Marcos di Malang, Selasa (11/11).

Pelatih asal Brasil itu mengatakan laga melawan Persebaya menjadi momen penting bagi Singo Edan untuk bangkit setelah menelan kekalahan dari Persija Jakarta pada laga kandang di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (8/11).

Kemenangan di laga melawan tim rival ini sangat penting, tidak hanya untuk klasemen, tetapi juga untuk kepercayaan diri pemain setelah hasil kurang baik di pertandingan sebelumnya.

"Kami akan mempersiapkan semuanya dan membawa pulang poin dari sana," ujar dia.

Menurutnya, selain memperbaiki kebugaran fisik, tim pelatih juga terus memberikan suntikan motivasi agar para pemain bisa tampil percaya diri meski harus menghadapi tekanan besar dari suporter lawan di GBT.

Berdasarkan klasemen sementara BRI Liga 1 2025/2026, Arema FC berada di posisi ke-9 dengan raihan 15 poin dari 11 pertandingan-hasil dari empat kemenangan, tiga kali imbang, dan empat kekalahan.

Sementara itu, Persebaya Surabaya menempati posisi ke-8 dengan jumlah poin sama, yakni 15 poin dari 10 laga, hasil dari empat kemenangan, tiga imbang, dan tiga kekalahan. Namun, tim Bajol Ijo unggul dalam selisih gol dibandingkan Arema FC. (antara/mcr12/jpnn)