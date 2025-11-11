Eduardo Perez Tenang Hadapi Kritik: Saya Lebih Kuat dari Sebelumnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez merespons dengan tenang kritik yang mengarah kepadanya setelah timnya gagal meraih hasil maksimal dalam beberapa laga terakhir.

Dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (11/11), Perez mengaku tak terganggu dengan tekanan dan menilai kritik merupakan hal wajar di dunia sepak bola.

“Ketika Anda bekerja di dunia sepak bola, Anda harus siap untuk segalanya. Jadi, saya menghormati semua pendapat. Saya sangat kuat sekarang. Saya berada di satu momen di mana saya lebih kuat dari sebelumnya," ujar Perez.

Kritik terhadap pelatih asal Spanyol itu kembali muncul usai Persebaya ditahan imbang Persik Kediri 1-1 pada pekan ke-12 BRI Super League. Hasil tersebut membuat Bajul Ijo belum tampil konsisten dan gagal menembus papan atas klasemen.

Perez menegaskan dirinya memilih fokus bekerja dan tetap percaya penuh kepada para pemainnya.

“Saya percaya pada semua pemain di klub. Kami bekerja sangat keras setiap hari. Saya menghormati semua pendapat, tetapi saya harus fokus pada pekerjaan saya," tuturnya.

"Dalam pekerjaan saya, setiap hari saya memberikan yang terbaik untuk klub ini dan saya katakan kepada Anda jika Anda tidak siap mendengarkan hal-hal seperti ini, lebih baik Anda tidak bekerja di dunia sepak bola, tetapi saya lebih kuat dari sebelumnya," imbuh dia.

Dengan hasil imbang tersebut, Persebaya kini berada di peringkat kedelapan klasemen sementara Super League dengan raihan 15 poin dari 10 laga, tertinggal empat poin dari zona empat besar.