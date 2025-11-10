JPNN.com

Senin, 10 November 2025 – 13:08 WIB
Gagal Bawa Performa Stabil, Alfredo Vera Dicopot dari Pelatih Madura United - JPNN.com Jatim
Alfredo Vera (ANTARA/ HO-MO Madura United)

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Manajemen Madura United FC resmi mencopot Alfredo Vera dari jabatan pelatih kepala menyusul hasil kurang memuaskan di ajang BRI Super League 2025–2026.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Manajer Madura United Umar Wachdin seusai evaluasi internal klub yang digelar di Pamekasan, Senin (10/11).

“Keputusan ini sesuai hasil evaluasi internal klub," kata Umar.

Dia menjelaskan selain menjadi pelatih kepala, Alfredo Vera juga menjabat sebagai Direktur Teknik Madura United FC.

"Dari hasil evaluasi tersebut, kami sepakat mengembalikan Alfredo ke posisinya sebagai Direktur Teknik,” ujar Umar.

Pelatih asal Argentina yang pernah menangani Persebaya Surabaya itu dinilai gagal menjaga konsistensi performa Laskar Sape Kerrab. Tim kerap kehilangan poin di momen penting dan kesulitan meraih kemenangan di laga kandang.

"Saat ini pengganti Alfredo sudah berada di Indonesia dan hanya tinggal menunggu penyelesaian proses administrasi sebelum diperkenalkan secara resmi ke publik," tuturnya.

Sumber Antara
