Pemain Persik Kediri Dapat Libur 3 Hari Usai Duel Sengit Lawan Persebaya

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih Persik Kediri Ong Kim Swee memberikan libur tiga hari kepada para pemainnya setelah hasil imbang melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu (18/10).

Menurut Ong, waktu istirahat itu diberikan agar pemain bisa memulihkan kondisi fisik dan mental usai menjalani jadwal padat kompetisi.

"Saya rasa pemain merasakan kepenatan. Dan mereka akan kami berikan waktu libur beberapa hari. Libur ini penting karena mereka akan beristirahat secara fisik dan mental. Saat mereka kembali, mereka akan datang dalam kondisi lebih prima," ujar Ong di Kediri, Minggu (19/10).

Jeda kompetisi bertepatan dengan agenda FIFA Matchday November 2025 yang berlangsung pada 10–18 November. Meski begitu, Ong menegaskan Persik tak akan libur terlalu lama karena harus menjaga performa tim.

Setelah tiga hari libur, waktu yang ada akan digunakan untuk meningkatkan performa.

Hasil imbang 1–1 kontra Persebaya menjadi bahan evaluasi Ong Kim Swee, terutama dalam hal penyelesaian akhir dan konsentrasi pemain.

Persik masih punya dua agenda pertandingan penting di bulan November 2025. Dia ingin agar dari hasil pertandingan itu bisa optimal, dan performa anak-anak juga bisa lebih baik lagi.

Persik Kediri baru akan kembali bermain pada 20 November 2025 menghadapi Persija Jakarta sebagai tim tamu. Pada laga selanjutnya, Persik akan bermain menghadapi Semen Padang pada Kamis 27 November 2025 sebagai tim tuan rumah.