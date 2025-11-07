Pelatih Persik Kecewa Lawan Persebaya di Gresik: Kami Kehilangan Dukungan Suporter

jatim.jpnn.com, GRESIK - Pelatih Persik Kediri Ong Kim Swee mengaku kecewa karena timnya harus menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-12 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, bukan di Stadion Brawijaya Kediri yang merupakan markas asli Macan Putih.

“Memang mengecewakan karena Persik tidak bisa main di kandang sendiri dengan alasan faktor keamanan,” ujar Ong dalam konferensi pers jelang laga, Kamis (6/11).

Pelatih asal Malaysia itu menilai keputusan pemindahan lokasi pertandingan cukup merugikan timnya. Sebab, Persik kehilangan dukungan langsung dari Persikmania, suporter fanatik yang biasanya memadati Stadion Brawijaya Kediri.

“Kalau main di Gresik bisa, kenapa tidak bisa di Kediri, padahal faktor keamanannya sama. Ini tentu merugikan tim kami,” kata Ong.

Dia menjelaskan sepanjang musim ini Persik hanya beberapa kali bermain di kandang sendiri. Kondisi itu berdampak pada motivasi pemain yang sangat bergantung pada dukungan suporter di tribune.

“Musim ini kami baru sedikit kali main di Kediri. Kami butuh dukungan suporter karena semangat pemain pasti lebih yimhgi kalau bermain di depan Persikmania. Saya harap pihak kepolisian ke depan bisa mempertimbangkan hal ini,” ucapnya.

Meski kecewa, Ong tetap meminta para pemainnya menjaga fokus dan tampil maksimal di laga derbi Jawa Timur melawan Bajol Ijo tersebut.

“Saya minta pemain tetap semangat dan fokus pada pertandingan. Ini laga penting dan kami ingin hasil terbaik,” tuturnya.