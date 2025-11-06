Jelang Duel Persik Vs Persebaya, Gali Freitas Beri Sinyal Positif

JPNN.com

Kamis, 06 November 2025 – 21:00 WIB
Pemain Persebaya Surabaya Gali Freitas (kanan) berebut bola dengan kiper Persis Solo Muhamad Riyandi (kiri) dalam pertandingan pekan ke-11 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Minggu (2/11/2025) malam. ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, GRESIK - Penyerang Persebaya Surabaya Gali Freitas memastikan seluruh pemain Bajol Ijo dalam kondisi siap tempur menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-12 BRI Super League 2025/2026, di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jumat (7/11).

“Saya sudah memulihkan diri dan menjaga kondisi. Pertandingannya memang berdekatan, jadi kami butuh banyak istirahat, tapi semua pemain siap tampil besok,” kata Gali dalam konferensi pers di Gresik, Kamis (6/11).

Pemain asal Timor Leste itu menilai kesiapan fisik menjadi faktor kunci menjaga performa tim di tengah padatnya jadwal kompetisi.

“Kami saling percaya satu sama lain, selama tim bisa mencetak gol dan menang, itu sudah cukup bagi kami,” ujarnya.

Dalam laga sebelumnya melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Minggu (2/11), Gali berperan penting lewat assist yang berujung gol penyeimbang dari Mihailo Perovic menjelang turun minum.

Gali menyatakan keputusan memberi umpan alih-alih menembak sendiri adalah bentuk semangat kolektif yang terus dibangun dalam tim asuhan Eduardo Perez itu.

“Sepak bola bukan soal siapa yang mencetak gol, tetapi bagaimana kami bermain sebagai satu kesatuan,” tuturnya.

Hingga pekan ke-11, Persebaya menempati posisi kesembilan klasemen sementara dengan koleksi 14 poin dari sembilan laga (empat menang, dua seri, tiga kalah). Persik Kediri berada di peringkat ke-11 dengan 11 poin dari 10 pertandingan. (antara/mcr12/jpnn)

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
