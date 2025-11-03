Rayakan 100 Laga Bersama Bajol Ijo, Bruno Moreira Incar Status Legenda Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira mencatat tonggak bersejarah dengan melakoni laga ke-100 bersama Bajol Ijo saat mengalahkan Persis Solo 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (2/11) malam.

“Saya berharap bisa menjadi legenda, tetapi itu bukan tujuan utama saya. Hal itu akan datang sendiri jika saya melakukan hal yang benar di dalam dan di luar lapangan,” kata Bruno seusai laga.

Pemain asal Brasil itu mengaku bangga bisa mencapai pencapaian tersebut bersama klub yang telah dibelanya sejak beberapa musim terakhir.

Menurutnya, laga ke-100 bukan akhir perjalanan, melainkan awal babak baru dalam kariernya bersama Persebaya.

Selain itu, motivasi terbesarnya bukan soal status atau rekor pribadi, melainkan keinginan untuk selalu memberikan performa terbaik bagi tim. Setiap pertandingan, kata dia, selalu dijalani dengan semangat dan kerja keras maksimal.

Bruno juga mengenang momen paling berkesan selama berseragam Persebaya, yakni debut di hadapan puluhan ribu Bonek dan Bonita di Stadion GBT. Dukungan suporter disebutnya menjadi sumber energi yang membuatnya terus bersemangat.

Bruno menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan setim, staf pelatih, dan seluruh pendukung Persebaya yang telah membantunya berkembang.

"Semoga prestasi Persebaya akan jauh lebih baik dari sebelumnya," ucap Bruno.