Eduardo Perez Ungkap Kunci Kemenangan Persebaya atas Persis Solo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez menyebut perubahan taktik pada babak kedua menjadi kunci kemenangan timnya atas Persis Solo dengan skor 2-1 dalam laga pekan ke-11 BRI Super League 2025/2026, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (2/11) malam.

“Pada babak pertama kami punya masalah karena jarak antar lini terlalu jauh sehingga lawan mudah menghubungkan permainan. Di babak kedua kami memperbaikinya dan bermain lebih kompak,” kata Eduardo dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Pelatih asal Spanyol itu menilai para pemain menunjukkan mental kuat dalam menghadapi tekanan laga. Dia menekankan pentingnya keseimbangan pertahanan untuk bersaing di kompetisi yang ketat seperti BRI Super League.

“Kalau ingin mendapatkan poin di liga ini, tim harus kuat dan solid dalam bertahan. Setelah itu, kualitas pemain akan menentukan hasil,” ucapnya.

Coach Edu mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang mampu membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal lebih dulu.

Selain memuji kerja keras tim, dia juga menyoroti penampilan gemilang Ernando Ari Sutaryadi, yang beberapa kali melakukan penyelamatan penting.

“Saya tidak terkejut dengan penampilan Nando karena saya melihat langsung bagaimana dia berlatih setiap hari. Kami punya kiper dan pelatih kiper terbaik,” ujarnya.

Pelatih berusia 54 tahun itu juga memberi kesempatan bermain bagi dua pemain muda, Sadida dan Icaz, yang dinilainya sebagai bukti keberhasilan akademi Persebaya.