Persebaya Tumbangkan Persis Solo 2-1, Rivera & Perovic Jadi Pahlawan Bajol Ijo

Minggu, 02 November 2025 – 22:43 WIB
Pesepakbola Persebaya Mihailo Perovic (ketiga kanan) berebut bola dengan sejumlah pemain Persis Solo saat pertandingan pekan ke-11 BRI Super League musim 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Minggu (2/11/2025). ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya meraih kemenangan penting atas Persis Solo dengan skor tipis 2-1 pada laga pekan ke-11 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (2/11) malam.

Dua gol Persebaya dicetak Mihailo Perovic pada menit ke-45 dan Francisco Rivera menit ke-51. Sementara gol tunggal Persis dicetak Kodai Tanaka pada menit ke-15.

Sejak awal laga, tim asuhan Eduardo Perez langsung tampil menekan pertahanan Persis. Namun, justru tim tamu yang lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-15.

Berawal dari tendangan Althaf Indie yang gagal diantisipasi sempurna oleh Ernando Ari, bola liar disambar Kodai Tanaka untuk membawa Persis unggul 1-0.

Tertinggal, Persebaya meningkatkan tempo permainan. Peluang Bruno Moreira pada menit ke-14 dan aksi Gali Freitas sempat mengancam, tapi belum membuahkan hasil.

Menjelang akhir babak pertama, Persebaya akhirnya menyamakan kedudukan. Umpan matang Gali Freitas disambut tembakan tenang Mihailo Perovic pada menit ke-45. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Bajol Ijo langsung mengambil inisiatif serangan. Hasilnya, Francisco Rivera sukses memanfaatkan bola pantul hasil tembakan Perovic yang membentur mistar gawang untuk membalikkan keadaan menjadi 2-1 pada menit ke-51.

Tertinggal, Persis mencoba menekan lewat kombinasi Sho Yamamoto, Althaf Indie, dan Kodai Tanaka, tetapi lini belakang Persebaya tampil disiplin.

Gol Mihailo Perovic dan Francisco Rivera membawa Persebaya naik ke posisi delapan klasemen.
Sumber Antara
