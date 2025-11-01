Persebaya Siap Tempur Lawan Persis, Eduardo Perez Ingatkan Soal Kartu Merah

JPNN.com

Sabtu, 01 November 2025 – 20:02 WIB
Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez (tengah) dengan pemainnya Rachmat Irianto (kanan) saat konferensi pers di Stadion GBT Surabaya, Sabtu (1/11/2025). ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, memastikan timnya telah melakukan evaluasi menyeluruh usai kekalahan sebelumnya. Evaluasi itu menjadi bekal penting untuk meraih hasil maksimal saat menjamu Persis Solo pada pekan ke-11 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (2/11).

“Kami tentu ingin menuntaskan setiap pertandingan dengan 11 pemain. Namun, kadang dalam pertandingan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami harus lebih berhati-hati karena kontak kecil pun bisa berujung kartu merah,” ujar Eduardo saat konferensi pers di Stadion GBT, Sabtu (1/11).

Pelatih asal Spanyol itu menegaskan kepada para pemainnya untuk menghindari pelanggaran tidak perlu yang bisa berujung hukuman dari wasit.

Terkait kondisi skuad, Eduardo memastikan gelandang Dejan Tumbas siap kembali memperkuat tim setelah absen, sementara bek tengah Risto Mitrevski masih cedera, dan Leo Lelis serta Mikael Tata harus absen akibat sanksi larangan bermain.

“Dejan pemain yang sangat penting bagi kami. Kami kehilangan dua pemain dari pertandingan sebelumnya, tapi besok kita lihat siapa yang akan tampil,” ucapnya.

Eduardo juga menegaskan seluruh tim dalam kondisi siap tempur setelah menjalani persiapan intens sepanjang pekan.

"Kami tahu ini laga penting, tetapi saya sangat optimis karena melihat para pemain berlatih dan bekerja keras setiap hari,” tuturnya.

Selain itu, laga kontra Persis bisa menjadi momen spesial bagi Bruno Moreira yang berpeluang mencatat penampilan ke-100 bersama Persebaya.

Pelatih Eduardo Perez menekankan pentingnya disiplin agar terhindar dari kartu merah, sedangkan Dejan Tumbas kembali memperkuat tim.
Sumber Antara
