Ditahan Imbang PSIS Semarang, Persela Lamongan Gagal Lanjutkan Tren Kemenangan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan gagal melanjutkan tren positif setelah ditahan imbang PSIS Semarang 1-1 dalam lanjutan Pegadaian Championship Liga 2 2025/2026 di Stadion Surajaya, Lamongan pada Jumat (31/10).

Tim tamu lebih dulu membuka keunggulan melalui Krisna Sulistia Budianto pada menit ke-43. Persela baru bisa membalas di babak kedua lewat sontekan Alberto 'Beto' Goncalves pada menit ke-58 setelah menerima umpan silang Osvaldo Haay.

Meski tampil dominan dengan penguasaan bola 58 persen dan menciptakan 17 peluang, Laskar Joko Tingkir gagal menambah gol hingga laga berakhir.

Pelatih sementara Persela Ragil Sudirman menilai hasil imbang itu tetap layak disyukuri meski banyak peluang terbuang.

“Anak-anak sudah berjuang maksimal. Kami unggul di permainan, tapi belum tajam di depan gawang. Ini jadi bahan evaluasi,” ujar Ragil seusai laga.

Sementara itu, pelatih PSIS Semarang Ega Raka Galih menganggap hasil seri di Lamongan sebagai tambahan motivasi bagi timnya yang masih berada di dasar klasemen.

“Pemain menunjukkan semangat tinggi dan disiplin. Poin ini penting untuk menjaga kepercayaan diri di laga berikutnya,” katanya.

Dengan hasil ini, Persela mengoleksi 14 poin dan tetap bertahan di posisi kelima klasemen sementara Grup 2, sedangkan PSIS masih terpuruk di peringkat terbawah dengan dua poin dari delapan laga. (antara/mcr12/jpnn)