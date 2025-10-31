Persebaya Krisis Bek Jelang Lawan Persis, Tiga Pemain Dipastikan Absen
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez mengonfirmasi timnya akan tampil pincang saat menghadapi Persis Solo di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (2/11) malam pukul 19.00 WIB.
Dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (31/10), tiga pemain belakang Persebaya dipastikan absen. Bek tengah Risto Mitrevski masih cedera, sedangkan Leo Lelis dan Mikael Tata harus menjalani sanksi larangan bermain.
"Risto masih dalam perawatan dan mungkin kamu bisa bertanya kepada dokter soal penjelasan yang lebih baik," kata Perez.
Absennya tiga pemain bertahan itu membuat pelatih asal Spanyol tersebut harus memutar otak untuk menentukan komposisi lini belakang yang ideal.
Perez harus memikirkan susunan terbaik untuk menjaga keseimbangan tim, termasuk merotasi besar pada lini pertahanan.
"Kami harus melakukannya sampai hari terakhir," kata Perez.
Perez mengakui kondisi tersebut cukup menyulitkan karena timnya tengah berupaya bangkit setelah gagal menang dalam tiga laga terakhir.
Pada tiga pertandingan sebelumnya, Bajul Ijo hanya mampu bermain imbang melawan Dewa United dan PSBS Biak, serta kalah dari Persija Jakarta.
