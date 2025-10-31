Persela Vs PSIS: Laskar Joko Tingkir Waspadai Kebangkitan Tim Juru Kunci

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Pelatih sementara Persela Lamongan Ragil Sudirman meminta anak asuhnya tetap mewaspadai motivasi tinggi PSIS Semarang, meski lawan tengah terpuruk di dasar klasemen sementara Grup 2 Pegadaian Championship 2025/2026.

“Semua pemain dalam kondisi baik dan latihan berjalan positif. Tapi kami tidak boleh lengah karena PSIS pasti datang dengan semangat besar,” kata Ragil dalam konferensi pers di Lamongan, Kamis (30/10).

Pelatih berusia 45 tahun itu menyatakan fokus pada permainan sendiri menjadi kunci agar Persela bisa mempertahankan tren positif setelah mencatat tiga kemenangan beruntun.

“Kami harus tetap disiplin dan menjaga konsentrasi sejak awal,” tuturnya.

Menurut Ragil, tim pelatih telah melakukan evaluasi untuk menjaga kestabilan permainan. Rotasi pemain masih dipertimbangkan karena beberapa pemain, termasuk Esteban Vizcarra, belum sepenuhnya fit.

Sementara itu, pelatih sementara PSIS Semarang Ega Raka Galih mengatakan timnya siap tampil maksimal meski jadwal pertandingan sempat mengalami perubahan.

“Dua kali latihan cukup untuk mematangkan taktik. Kami akan berusaha mencuri poin di Lamongan,” ujarnya.

Laga antara Persela Lamongan dan PSIS Semarang dijadwalkan berlangsung di Stadion Surajaya Lamongan, Jumat (31/10) pukul 15.30 WIB.