PGSI Jatim Hadiahi Umrah Atlet Peraih Emas di PON Bela Diri 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Jawa Timur memberikan penghargaan khusus bagi para atlet berprestasi yang sukses meraih medali emas dalam PON Bela Diri 2025 di Kudus, Jawa Tengah.

Sebagai bentuk apresiasi, para atlet peraih emas mendapatkan hadiah umrah gratis dari PGSI Jatim.

Acara penyerahan penghargaan digelar dalam suasana hangat dan sederhana di Breeze Bean Coffee, Jalan Pandegiling Nomor 63, Surabaya, Minggu (26/10).

Dewan Penasehat PGSI Jatim Totok Lusida menyampaikan rasa bangganya terhadap para atlet yang telah mengharumkan nama Jawa Timur di kancah nasional.

“Semua karier tidak dimulai dari atas. Jadi, semua atlet harus terus semangat membantu diri sendiri dan keluarga. Maju terus, karena masa depan bangsa ada di tangan generasi muda Indonesia,” ujar Totok.

Dia mendorong para atlet untuk berbagi kisah perjuangan mereka selama kompetisi agar semangat juang itu bisa menular ke generasi muda lainnya.

Baca Juga: KONI Jatim Kucurkan Rp 200 Juta untuk Cabor yang Juara Umum di PON Papua

Sementara itu, Wakil Ketua III KONI Jawa Timur Dedy Suharyadi menyatakan setiap prestasi besar lahir dari perjuangan panjang dan kolaborasi berbagai pihak.

“Ke depan, semua pengprov cabang olahraga diharapkan bisa berkolaborasi untuk kemajuan Jawa Timur, untuk Indonesia, dan untuk prestasi dunia,” ujarnya.