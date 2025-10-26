JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga PGSI Jatim Hadiahi Umrah Atlet Peraih Emas di PON Bela Diri 2025

PGSI Jatim Hadiahi Umrah Atlet Peraih Emas di PON Bela Diri 2025

Minggu, 26 Oktober 2025 – 20:32 WIB
PGSI Jatim Hadiahi Umrah Atlet Peraih Emas di PON Bela Diri 2025 - JPNN.com Jatim
PGSI Jawa Timur memberikan hadiah umrah kepada atlet gulat peraih emas di PON Bela Diri 2025. Total 6 emas dibawa pulang dari ajang nasional di Kudus. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) Jawa Timur memberikan penghargaan khusus bagi para atlet berprestasi yang sukses meraih medali emas dalam PON Bela Diri 2025 di Kudus, Jawa Tengah.

Sebagai bentuk apresiasi, para atlet peraih emas mendapatkan hadiah umrah gratis dari PGSI Jatim.

Acara penyerahan penghargaan digelar dalam suasana hangat dan sederhana di Breeze Bean Coffee, Jalan Pandegiling Nomor 63, Surabaya, Minggu (26/10).

Baca Juga:

Dewan Penasehat PGSI Jatim Totok Lusida menyampaikan rasa bangganya terhadap para atlet yang telah mengharumkan nama Jawa Timur di kancah nasional.

“Semua karier tidak dimulai dari atas. Jadi, semua atlet harus terus semangat membantu diri sendiri dan keluarga. Maju terus, karena masa depan bangsa ada di tangan generasi muda Indonesia,” ujar Totok.

Dia mendorong para atlet untuk berbagi kisah perjuangan mereka selama kompetisi agar semangat juang itu bisa menular ke generasi muda lainnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Wakil Ketua III KONI Jawa Timur Dedy Suharyadi menyatakan setiap prestasi besar lahir dari perjuangan panjang dan kolaborasi berbagai pihak.

“Ke depan, semua pengprov cabang olahraga diharapkan bisa berkolaborasi untuk kemajuan Jawa Timur, untuk Indonesia, dan untuk prestasi dunia,” ujarnya.

PGSI Jawa Timur memberikan hadiah Umrah kepada atlet gulat peraih emas di PON Bela Diri 2025. Total 6 emas berhasil dibawa pulang dari ajang nasional di Kudus.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pgsi jatim pon bela diri pon jateng hadiah umrah koni jatim atlet bela diri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU