Souza Ungkap Kunci Kemenangan Persija atas Persebaya di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza memuji penampilan timnya yang tampil efisien dan tenang sejak awal laga saat menumbangkan Persebaya Surabaya dengan skor 3-1 pada pekan ke-9 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (18/10) malam.

“Sejak awal kami sudah mencari gol dan berhasil unggul lebih dulu. Itu membuat tim lebih tenang. Kami tahu Persebaya tim yang hebat, tetapi hari ini kami pantas meraih kemenangan,” ujar Souza dalam konferensi pers seusai laga.

Souza menjelaskan, kemenangan tersebut merupakan hasil dari peningkatan organisasi pertahanan yang menjadi fokus utama tim setelah jeda internasional.

Menurut pelatih asal Brasil itu, peningkatan lini belakang bukan hanya tanggung jawab pemain bertahan, tetapi seluruh tim.

“Tim kami punya banyak kualitas untuk menciptakan peluang. Dan karena kami bertahan lebih baik, proses menciptakan peluang pun menjadi lebih mudah,” katanya.

Menanggapi absennya Bruno Tubarao, Souza menegaskan hal itu tidak bisa dijadikan tolok ukur performa tim.

“Itu membuktikan kami punya tim yang hebat. Bruno pemain bagus dan punya sejarah di sepak bola. Setiap pemain bisa melalui masa sulit, tapi kami tetap percaya dan mengandalkan dia,” tuturnya.

Souza juga memberikan apresiasi kepada suporter Jakmania dan fans Persebaya yang menciptakan atmosfer luar biasa di stadion.