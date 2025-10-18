JPNN.com

Persebaya Dibantai Persija 1-3 di GBT, Makin Terbenam di Klasemen

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 22:20 WIB
Persebaya Dibantai Persija 1-3 di GBT, Makin Terbenam di Klasemen - JPNN.com Jatim
Pemain Persebaya Arief Catur Pamungkas (kanan) berebut bola dengan pemain Persija Gustavo Franca Amadio (kedua kanan) saat pertandingan pekan ke-9 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Sabtu (18/10/2025) malam. ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persija Jakarta sukses mencuri tiga poin di markas Persebaya Surabaya seusai menang meyakinkan 3-1 pada laga pekan ke-9 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (18/10) malam.

Gol kemenangan Persija tercipta dari Dony Tri Pamungkas menit ke-21, Jordi Amat menit ke-45+4 dan Allano menit ke-73, sedangkan gol Persebaya tercipta dari kaki Leo Lelis pada menit ke-78.

Sejak awal laga, kedua tim bermain hati-hati dan lebih banyak membangun serangan dari lini tengah. Persija yang tampil lebih dominan mulai mengancam lewat permainan umpan pendek dari kaki ke kaki.

Gol pembuka tercipta pada menit ke-21. Fabio mengirim umpan silang akurat dari sisi kanan yang berhasil disambar Dony Tri Pamungkas untuk menjebol gawang Ernando Ari. Skor 1-0 untuk Persija.

Tertinggal, Persebaya mencoba menekan. Perovic sempat mendapat peluang emas menit ke-34 saat berhadapan langsung dengan kiper Carlos, namun sepakannya masih bisa diamankan.

Menjelang babak pertama usai, Jordi Amat menggandakan keunggulan Persija lewat sepakan keras yang sempat membentur mistar sebelum masuk ke gawang. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persebaya mencoba bangkit dengan meningkatkan tempo permainan. Gali Freitas nyaris memperkecil ketertinggalan pada menit ke-59, tetapi tembakannya dari luar kotak penalti masih ditepis kiper Carlos.

Petaka datang bagi tuan rumah pada menit ke-70. Catur menjatuhkan Maxwell di kotak penalti, dan wasit Irfan Wahyu Wijanarko langsung menunjuk titik putih. Allano yang maju sebagai eksekutor sukses memperdaya Ernando dan membawa Persija unggul 3-0.

Persija menang 3-1 atas Persebaya di Stadion GBT lewat gol Dony Tri, Jordi Amat, dan Allano.
Sumber Antara
