Persela Akhiri Tren Kemenangan Barito, Menang Tipis 1-0 di Demang Lehman

jatim.jpnn.com, MARTAPURA - Persela Lamongan mencuri tiga poin penting setelah menang tipis 1-0 atas PS Barito Putera pada laga pekan keenam Grup 2/Timur Liga Championship 2025/2026 di Stadion Demang Lehman Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sabtu (18/10).

Gol semata wayang kemenangan Persela dicetak Jonathan Bustos pada menit ke-61 lewat tendangan keras dari luar kotak penalti setelah menerima umpan matang Esteban Vizcarra dari sisi kiri.

Sejak awal laga, kedua tim tampil berhati-hati dan kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Bola lebih banyak bergulir di lini tengah hingga menit ke-10.

Barito baru mendapat peluang pada menit ke-14 melalui umpan lambung dari sisi kanan yang gagal dimaksimalkan penyerang mereka. Dua menit berselang, Jaime Moreno nyaris membuka keunggulan lewat sundulan tipis yang masih melebar di sisi kanan gawang Persela.

Persela mencoba membalas lewat serangan Vizcarra pada menit ke-18, namun umpannya tak mampu disambut pemain depan Lamongan. Sementara itu, peluang terbaik Barito datang pada menit ke-31 melalui sepakan Moreno yang masih melambung di atas mistar.

Permainan berlangsung dalam tensi tinggi dengan sejumlah protes keras terhadap keputusan wasit, namun hingga turun minum skor tetap 0-0.

Memasuki babak kedua, Barito langsung menekan. Moreno sempat mengancam lewat tendangan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-47, namun bola hanya membentur mistar gawang.

Persela justru berhasil mencuri gol pada menit ke-61. Jonathan Bustos memanfaatkan ruang kosong dan melepas tendangan mendatar keras ke pojok kiri gawang, tak mampu dijangkau kiper Barito. Skor berubah 1-0 untuk tim tamu.