Misi Berat Persela: Patahkan Tren Kemenangan Barito Putera

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan FC bertekad memutus rekor lima kemenangan beruntun PS Barito Putera saat bentrok di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sabtu (19/10) besok.

Pelatih Persela Ragil Sudirman memastikan timnya siap tempur dengan pemain yang benar-benar fit, baik secara fisik maupun mental.

“Untuk menghadapi Barito, kami turunkan pemain yang benar-benar siap fisik dan mental,” ujar Ragil dalam konferensi pers di Stadion Demang Lehman, Jumat (18/10).

Berbekal hasil positif 3-0 kala bertandang ke Persiba Balikpapan, dia yakin skuadnya telah teruji secara mental dan fisik.

“Saya berharap pemain bekerja lebih keras pada pertandingan besok, harus disiplin saat pertandingan," kata dia.

Ragil menyatakan seluruh pemain telah dibekali disiplin taktik dan strategi untuk mencuri poin dari tim tuan rumah.

Yang jelas, kata dia, pemain yang turun esok sudah siap secara mental dan fisik untuk mencuri poin di kandang Barito.

Sementara itu, bek Persela Otavio Dutra menyebut laga kontra Barito sebagai pertandingan krusial.

Dia mengakui Barito sebagai tim kuat dan konsisten di Liga 2 musim ini.