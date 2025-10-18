JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Misi Berat Persela: Patahkan Tren Kemenangan Barito Putera

Misi Berat Persela: Patahkan Tren Kemenangan Barito Putera

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 16:10 WIB
Misi Berat Persela: Patahkan Tren Kemenangan Barito Putera - JPNN.com Jatim
Pelatih Persela Lamongan FC Ragil Sudirman (kiri) didampingi Pemain Persela Lamongan FC Otavio Dutra memberikan keterangan dalam konferensi pers menjelang pertandingan pekan keenam Grup 2/Timur Liga 2 Pegadaian Championship 2025/2026 di Conference Room Stadion Demang Lehman Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (17/10/2025). (ANTARA/Tumpal Andani Aritonang)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan FC bertekad memutus rekor lima kemenangan beruntun PS Barito Putera saat bentrok di Stadion Demang Lehman, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sabtu (19/10) besok.

Pelatih Persela Ragil Sudirman memastikan timnya siap tempur dengan pemain yang benar-benar fit, baik secara fisik maupun mental.

“Untuk menghadapi Barito, kami turunkan pemain yang benar-benar siap fisik dan mental,” ujar Ragil dalam konferensi pers di Stadion Demang Lehman, Jumat (18/10).

Baca Juga:

Berbekal hasil positif 3-0 kala bertandang ke Persiba Balikpapan, dia yakin skuadnya telah teruji secara mental dan fisik.

“Saya berharap pemain bekerja lebih keras pada pertandingan besok, harus disiplin saat pertandingan," kata dia.

Ragil menyatakan seluruh pemain telah dibekali disiplin taktik dan strategi untuk mencuri poin dari tim tuan rumah.

Baca Juga:

Yang jelas, kata dia, pemain yang turun esok sudah siap secara mental dan fisik untuk mencuri poin di kandang Barito.

Sementara itu, bek Persela Otavio Dutra menyebut laga kontra Barito sebagai pertandingan krusial.
Dia mengakui Barito sebagai tim kuat dan konsisten di Liga 2 musim ini.

Persela Lamongan siap mematahkan rekor lima kemenangan beruntun Barito Putera dalam laga krusial Liga 2 Grup Timur di Stadion Demang Lehman.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persela Lamongan persela vs ps barito putera pegadaian championship liga 2 ragil sudirman otavio dutra

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU