Persebaya Vs Persija: Eduardo Perez Tekankan Mental Juang Pemain

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez meminta seluruh pemainnya memiliki mental pejuang saat menjamu Persija Jakarta dalam pertandingan pekan ke-9 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (18/10).

“Saya rasa kedua tim sama-sama ingin menang besok. Pasti pertandingan akan berjalan terbuka dan menarik karena kedua tim mengincar tiga poin,” kata Eduardo saat konferensi pers di Stadion GBT Surabaya, Jumat (17/10).

Pelatih asal Spanyol itu mengakui Persija datang dengan kekuatan terbaik. Nama-nama seperti Bruno Tubarao, Hanif Sjahbandi, Carlos Eduardo, dan Rayhan Hannan disebutnya akan menjadi ancaman serius bagi tim Bajol Ijo.

"Saya pikir keseimbangan tim saat ini sudah tepat. Persija memang punya banyak pemain Brasil yang bagus," ucapnya.

Meski mengakui kekuatan lawan, Eduardo tetap optimistis dengan kondisi skuadnya saat ini. Dia menegaskan Persebaya siap memberikan hasil terbaik bagi Bonek dan Bonita di laga klasik penuh gengsi tersebut.

"Saya berharap besok kami bisa menikmati pertandingan dengan atmosfer yang luar biasa di stadion ini," tuturnya.

Dia belum memutuskan susunan pemain yang akan diturunkan, namun memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur, termasuk Ernando Ari, Toni Firmansyah, dan Mikael Tata yang baru kembali dari tugas bersama Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

"Bagi saya, yang paling penting adalah mengingatkan para pemain tentang mentalitas dan semangat sampai akhir pertandingan," ujarnya.