JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Sate Asin Garuda Hidupkan Malam Surabaya Lewat Event Groove & Move

Sate Asin Garuda Hidupkan Malam Surabaya Lewat Event Groove & Move

Jumat, 17 Oktober 2025 – 19:07 WIB
Sate Asin Garuda Hidupkan Malam Surabaya Lewat Event Groove & Move - JPNN.com Jatim
Sate Asin Garuda sukses menggelar event Groove & Move di Surabaya, gabungkan olahraga, musik, dan otomotif dalam satu malam penuh energi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sate Asin Garuda sukses menggelar acara kolaboratif bertajuk Groove & Move di kawasan Kedungsari, Surabaya pada Selasa (15/10) malam.

Event ini memadukan unsur kesehatan, musik, otomotif, dan menghadirkan tiga kegiatan utama: Night Run, Groove Night, dan Car Gathering.

Acara yang diinisiasi oleh Sate Asin Garuda itu menggandeng Komunitas Galau Run dan BMWCCI Surabaya Chapter, yang membuat suasana malam kian semarak.

Baca Juga:

Gelaran dimulai dengan Night Run, diikuti ratusan pelari dari Komunitas Galau Run. Kegiatan lari malam ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga menjadi momen kebersamaan bagi para peserta.

Seusai garis finis, suasana langsung bergeser ke pesta musik bertajuk Groove Night, yaitu joget asyik tanpa alkohol.

DJ Hubert King dan Vtraa tampil memanaskan malam lewat dentuman musik elektronik modern, menjadikan area Sate Asin Garuda berubah menjadi tempat hiburan penuh energi.

Baca Juga:

Tak kalah menarik, sesi Car Gathering bersama BMWCCI Surabaya Chapter menampilkan deretan mobil BMW berbagai model yang memukau. Acara ini menjadi ajang kumpul bagi para penggemar otomotif untuk saling berbagi pengalaman, tips, dan mempererat komunitas.

“Antusiasmenya luar biasa. Tujuan kami adalah menyatukan komunitas dengan minat berbeda—olahraga, musik, dan otomotif—dalam satu malam yang berkesan,” ujar Direktur Marketing Sate Asin Garuda Ferdian, Jumat (17/10).

Sate Asin Garuda sukses menggelar event Groove & Move di Surabaya, gabungkan olahraga, musik, dan otomotif dalam satu malam penuh energi.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   sate asin garuda groove & move bmwcci surabaya lari malam surabaya night run surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU