Sate Asin Garuda Hidupkan Malam Surabaya Lewat Event Groove & Move

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sate Asin Garuda sukses menggelar acara kolaboratif bertajuk Groove & Move di kawasan Kedungsari, Surabaya pada Selasa (15/10) malam.

Event ini memadukan unsur kesehatan, musik, otomotif, dan menghadirkan tiga kegiatan utama: Night Run, Groove Night, dan Car Gathering.

Acara yang diinisiasi oleh Sate Asin Garuda itu menggandeng Komunitas Galau Run dan BMWCCI Surabaya Chapter, yang membuat suasana malam kian semarak.

Gelaran dimulai dengan Night Run, diikuti ratusan pelari dari Komunitas Galau Run. Kegiatan lari malam ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga menjadi momen kebersamaan bagi para peserta.

Seusai garis finis, suasana langsung bergeser ke pesta musik bertajuk Groove Night, yaitu joget asyik tanpa alkohol.

DJ Hubert King dan Vtraa tampil memanaskan malam lewat dentuman musik elektronik modern, menjadikan area Sate Asin Garuda berubah menjadi tempat hiburan penuh energi.

Tak kalah menarik, sesi Car Gathering bersama BMWCCI Surabaya Chapter menampilkan deretan mobil BMW berbagai model yang memukau. Acara ini menjadi ajang kumpul bagi para penggemar otomotif untuk saling berbagi pengalaman, tips, dan mempererat komunitas.

“Antusiasmenya luar biasa. Tujuan kami adalah menyatukan komunitas dengan minat berbeda—olahraga, musik, dan otomotif—dalam satu malam yang berkesan,” ujar Direktur Marketing Sate Asin Garuda Ferdian, Jumat (17/10).