Analisis Matang, Mauricio Souza Siapkan Strategi Khusus Hadapi Persebaya di GBT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persija Jakarta Mauricio Souza menargetkan poin penuh saat menantang Persebaya dalam laga pekan ke-9 BRI Super League 2025/2026, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (18/10).

“Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini jauh lebih baik dan berharap bisa meraih hasil maksimal melawan Persebaya,” ujar Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyatakan dalam konferensi pers daring dari Surabaya, Jumat (17/10).

Pelatih asal Brasil itu mengatakan para pemain Persija yang sempat membela Timnas Indonesia sudah kembali bergabung dan berlatih bersama tim berjuluk Macan Kemayoran jelang laga klasik tersebut.

Dengan skuad lengkap, Mauricio mengaku cukup percaya diri menghadapi Bajol Ijo, apalagi pihaknya sudah menganalisis pola permainan lawan.

“Kami harus meraih hasil yang lebih baik di setiap pertandingan dan misi itu yang akan kami bawa ke Surabaya,” katanya.

Terkait kehadiran dua kubu suporter di stadion, Mauricio menilai atmosfer seperti itu penting bagi sepak bola Indonesia.

Dia berharap suasana seperti ini terus terjaga karena menjadi motivasi bagi para pemain.

Sementara itu, pemain Persija Fabio Calonego menambahkan bahwa seluruh pemain dalam kondisi siap tempur.