Laga Deltras Vs Persipura Diprediksi Ketat, Widodo Siapkan Rotasi Pemain

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pelatih Deltras Sidoarjo Widodo Cahyono Putro meminta timnya mewaspadai permainan cepat Persipura Jayapura saat kedua tim bentrok pada pekan kelima Grup 2 Pegadaian Championship 2025/2026 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu (11/10) malam.

Widodo mengatakan timnya sudah melakukan persiapan matang dan mempelajari pola permainan Persipura yang tengah dalam tren positif.

"Kami sudah mempersiapkan tim dengan baik dan juga sudah melihat beberapa cuplikan permainan Persipura. Terakhir mereka menang melawan Persela, saya kira mereka dalam motivasi tinggi," ujar Widodo dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu (11/10).

Meski bermain di kandang, Deltras dibayangi catatan kurang baik setiap kali berhadapan dengan Persipura. Dari empat pertemuan terakhir, The Lobster hanya mencatat satu kemenangan, satu imbang, dan dua kekalahan.

Widodo memperkirakan laga nanti akan berlangsung ketat dan menekankan pentingnya antisipasi terhadap kecepatan lini depan Persipura.

"Kami harus mengantisipasi hal-hal yang memang perlu diantisipasi. Contohnya, kecepatan pemain mereka yang bisa masuk ke pertahanan kami," ujarnya.

Pelatih berusia 53 tahun itu juga membuka peluang melakukan rotasi pemain agar semua penggawa bisa berkontribusi.

"Namanya rotasi pasti ada. Siapapun yang dimainkan harus bisa menerjemahkan hasil dari latihan," kata mantan pelatih Persita Tangerang itu.