Ernando Ari Absen Saat Persebaya Vs Persija, Eduardo Perez Fokus Jaga Ritme Tim

Kamis, 09 Oktober 2025 – 11:06 WIB
Ernando Ari Absen Saat Persebaya Vs Persija, Eduardo Perez Fokus Jaga Ritme Tim
Pesepak bola Persija Jakarta Maciej Jacek Gajos (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Persebaya Surabaya Malik Risaldi (kiri) pada pertandingan BRI Liga 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/4/2025). Persija Jakarta bermain imbang melawan Persebaya Surabaya dengan skor 1-1. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/YU

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez menegaskan timnya berambisi mempertahankan tren positif saat menjamu Persija Jakarta pada pekan kesembilan BRI Super League di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (18/10).

Perez mengatakan timnya terus mematangkan persiapan selama jeda kompetisi dengan menjaga intensitas latihan.

"Semua pemain berlatih dengan fokus penuh. Kami sedang membangun intensitas dan menjaga ritme tim," ungkap Perez dikutip dari laman resmi I.League, Rabu (8/10).

Persebaya kini tengah dalam performa baik. Dalam dua laga terakhir, Bajol Ijo mencatat kemenangan atas Semen Padang dan menahan imbang Dewa United, hasil yang membuat kepercayaan diri tim meningkat.

Pada masa jeda, Persebaya hanya kehilangan Ernando Ari yang dipanggil membela Timnas Indonesia. Sementara pemain lainnya tetap mengikuti program latihan penuh di Surabaya.

Pelatih asal Spanyol itu menyatakan timnya menargetkan kemenangan atas Persija untuk menjaga posisi di papan atas klasemen.

Saat ini, Persebaya menempati peringkat keenam klasemen sementara dengan sepuluh poin, hanya terpaut satu angka dari Persija Jakarta di posisi keempat.

“Musim ini adalah proses untuk terus berkembang, tetapi sejauh ini saya sangat senang dengan kinerja tim,” tutur mantan pelatih PSS Sleman tersebut. (antara/mcr12/jpnn)

Persebaya Surabaya siap menjamu Persija Jakarta di Stadion GBT. Pelatih Eduardo Perez ingin jaga tren positif dan mempertahankan posisi di papan atas klasemen.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
