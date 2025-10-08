Gagal Bawa Laskar Joko Tingkir Bangkit, Aji Santoso Dipecat Persela

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Manajemen Persela Lamongan resmi memberhentikan pelatih Aji Santoso setelah tim berjuluk Laskar Joko Tingkir gagal memenuhi target pada empat laga awal kompetisi Pegadaian Championship 2025/2026.

Manajer Persela Lamongan, Fariz Julinar Maurisal, mengatakan keputusan tersebut diambil menyusul hasil minor yang dialami tim, termasuk dua kekalahan di kandang yang dinilai sangat merugikan posisi Persela di klasemen sementara.

“Manajemen memutuskan untuk memberhentikan karena tidak mencapai target selama empat laga awal, di mana dua kekalahan di kandang sangat merugikan tim,” ujar Fariz di Lamongan, Rabu (8/10).

Aji Santoso sudah dua kali menangani Persela. Pada 2019 lalu, dia juga memilih mundur setelah tim gagal tampil konsisten di Liga 1 Indonesia.

Hingga berita ini diturunkan, Aji Santoso belum memberikan tanggapan terkait keputusan pemecatan tersebut.

Dalam empat pertandingan awal musim ini, Persela baru mengoleksi empat poin hasil dari satu kemenangan melawan Persiku Kudus, satu hasil imbang melawan Tornado FC Kendal, serta dua kekalahan di kandang dari Deltras Sidoarjo dan Persipura Jayapura.

Catatan tersebut membuat Persela tertahan di posisi ketujuh klasemen sementara Pegadaian Championship 2025/2026.

Sebagai langkah sementara, manajemen menunjuk Ragil Sudirman sebagai pelatih kepala interim untuk memimpin tim dalam laga tandang melawan Persiba Balikpapan pada 12 Oktober 2025 mendatang. (antara/mcr12/jpnn)