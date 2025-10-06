Persela Vs Persipura: Duel Ketat di Surajaya, Kedua Tim Sama-Sama Krisis Pemain

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan siap tampil habis-habisan saat menjamu Persipura Jayapura dalam lanjutan Pegadaian Championship di Stadion Surajaya Lamongan, Senin (6/10) malam.

Meski tanpa tiga pemain andalan, yakni Hasyim Kipuw, Esteban Vizcarra, dan Alberto “Beto” Goncalves yang absen karena cedera, Laskar Joko Tingkir tetap optimistis meraih hasil positif di kandang sendiri.

Pelatih Persela Aji Santoso mengatakan absennya tiga pilar utama menjadi tantangan tersendiri bagi timnya.

“Ini kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kualitasnya. Siapa pun yang main harus siap,” kata Aji dalam konferensi pers pra-pertandingan di Lamongan, Minggu (5/10).

Aji menilai Persipura Jayapura tetap menjadi lawan tangguh karena diperkuat pemain-pemain cepat dan berpengalaman.

“Kami sudah mengantisipasi kekuatan mereka, terutama Rumakiek. Di kompetisi ini setiap laga adalah final, jadi kami akan tampil fight,” ujarnya.

Sementara itu, gelandang Persela Hambali Tholib mengaku optimistis menatap laga ini setelah timnya meraih kemenangan perdana atas Persiku Kudus.

“Kami dalam kondisi siap, semangat kami meningkat setelah kemenangan perdana,” katanya.