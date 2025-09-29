JPNN.com

Senin, 29 September 2025 – 20:52 WIB
Persela Lamongan Menang Dramatis 2-1 Atas Persiku, Bustos Jadi Penentu
Pemain Persela Lamongan Mochamad Adam Malik merayakan gol ke gawang Persiku Kudus pada lanjutan Pegadaian Championship di Stadion Surajaya Lamongan, Senin (29/9/2025). (ANTARA/HO-Tim Persela)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan akhirnya meraih kemenangan perdana di Pegadaian Championship 2025. Bermain di Stadion Surajaya, Senin (29/9), Laskar Joko Tingkir menaklukkan Persiku Kudus dengan skor 2-1.

Persela harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-20 setelah Hendro Siswanto diganjar kartu merah oleh wasit Ridwan Pahala. Meski begitu, tim asuhan Aji Santoso tampil efektif dan disiplin.

Gol pembuka baru tercipta di menit ke-78 lewat sepakan Mochamad Adam Malik. Persiku sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-90+3 melalui Muhammad Khoirul Anam.

Drama terjadi di menit akhir. Persela mendapat hadiah penalti setelah pemainnya dijatuhkan di kotak terlarang.

Jonathan Bustos yang jadi eksekutor berhasil menunaikan tugas pada menit ke-90+9 dan mengunci kemenangan dramatis 2-1.

Tambahan tiga poin ini membuat Persela mengoleksi empat angka dari tiga laga, setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Deltras Sidoarjo dan imbang 0-0 kontra Kendal Tornado FC.

Pelatih Aji Santoso memuji mental pemainnya yang bisa bangkit meski bermain dengan 10 orang.

“Ini kemenangan penting, mental pemain teruji dan mereka membuktikan bisa bangkit,” kata Aji seusai pertandingan.

Persela Lamongan meraih kemenangan perdana usai mengalahkan Persiku Kudus 2-1 di Surajaya. Bermain 10 orang sejak menit ke-20.
Sumber Antara
