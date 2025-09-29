Persela vs Persiku: Adu Strategi Demi Poin Penting Championship

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan menargetkan tiga poin saat menjamu Persiku Kudus dalam lanjutan Championship di Stadion Surajaya, Senin (29/9).

Pelatih Persela Aji Santoso menyatakan laga kandang kedua ini sangat krusial setelah tim gagal menang pada dua laga awal.

“Ini adalah pertandingan penting, kami harus memenangi pertandingan. Seluruh pemain kami dalam keadaan on fire," kata Aji dalam konferensi pers di Lamongan, Minggu (28/9).

Kapten tim Persela Hendro Siswanto juga menegaskan kemenangan di kandang menjadi keharusan bagi tim Laskar Joko Tingkir.

"Mau tidak mau kami harus menang," ujarnya.

Sementara itu, pelatih Persiku Kudus Alfiat mengaku telah menyiapkan strategi khusus untuk meredam tuan rumah.

"Semoga nantinya berjalan baik sesuai yang kami rencanakan dan kami optimistis bisa mencuri poin maksimal," katanya.

Berdasarkan klasemen sementara Grup Timur, Persela masih tertahan di posisi ke-8 dengan satu poin dari dua laga (seri sekali, kalah sekali).