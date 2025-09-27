Deltras Kehilangan Bek Andalan Hadapi PSS Sleman, Widodo Andalkan Lini Depan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Deltras Sidoarjo dipastikan tidak bisa menurunkan bek andalan Wisal El Burji saat melawan PSS Sleman pada lanjutan Pegadaian Championship 2025/2026, Senin (29/9).

Wisal harus absen karena mendapat kartu merah ketika menghadapi Barito Putera, Senin lalu.

Pelatih Deltras, Widodo Cahyono Putro, menyebut pihaknya sudah menyiapkan sejumlah opsi pengganti.

“Kami ada beberapa pemain di posisi tersebut. Ada Meshaal Hamzah, Wahyu Jati, dan Bayu Aji,” ujarnya di Sidoarjo, Jumat (26/9).

Meski kehilangan pilar belakang, fokus utama Widodo justru memperkuat lini depan The Lobsters. Menurutnya, penyelesaian akhir masih menjadi masalah yang harus segera dibenahi.

Menurutnya, tim harus lebih tajam memanfaatkan peluang, sekaligus tetap solid di lini belakang.

Deltras akan bertandang ke Stadion Maguwoharjo, Sleman, menghadapi tuan rumah yang kini memuncaki klasemen Wilayah Timur dengan enam poin dari dua laga.

Sementara itu, Deltras menempati posisi keenam klasemen dengan koleksi tiga poin. (antara/mcr12/jpnn)