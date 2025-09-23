JPNN.com

Bojan Hodak Beberkan Kunci Persib Kalahkan Arema FC

Selasa, 23 September 2025 – 11:49 WIB
Pemain Arema FC Paulinho dihadang pemain Persib Bandung Kakang Rudiyanto dalam pertandingan Super League antara Arema FC melawan Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (22/9/2025). ANTARA/Ari Bowo Sucipto

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan kunci kemenangan 2-1 atas tuan rumah Arema FC dalam lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Senin (22/9).

Menurut Bojan, keberhasilan Persib ditentukan oleh kedisiplinan pemain dalam menjalankan instruksi.

“Pemain menerapkan semua instruksi yang diberikan dengan baik, sampai akhirnya kami mencetak gol kedua. Semuanya sesuai dengan harapan," kata Bojan seusai pertandingan.

Meski hanya bermain dengan 10 orang setelah Frans Putros diganjar kartu merah, Bojan puas karena skuad Maung Bandung tetap solid dan penuh motivasi.

Dia menyebut, kemenangan ini terasa spesial karena masa persiapan menghadapi Arema FC relatif singkat. Namun, pelatih asal Kroasia itu menilai masih ada hal yang perlu dibenahi.

"Kami punya dua peluang tapi terkena tiang gawang jadi pemain harus belajar, misalnya Arema hanya punya satu peluang, tetapi bisa menjadi gol," ujarnya.

Terkait keputusan menunjuk Beckham Putra sebagai kapten tim, Bojan menyebut hal itu sudah menjadi kesepakatan internal.

"Teja itu paling lama, tetapi dia kiper tentunya untuk berkomunikasi cukup sulit karena terlalu jauh. Terus di urutan kedua ada Beckham jadi kami mempercayakan (jabatan kapten) ke dia," ucapnya.

Persib Bungkam Arema 2-1, Bojan Hodak sebut rahasia kemenangan itu adalah bermain disiplin jalankan instruksi.
Sumber Antara
