Dramatis! Persib Tekuk Arema FC 2-1 Lewat Gol Injury Time Federico Barba

jatim.jpnn.com, MALANG - Persib Bandung sukses mencuri tiga poin di kandang Arema FC setelah menang 2-1 dalam lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Senin (22/9).

Kemenangan ini terasa istimewa karena Persib harus bermain dengan sepuluh orang sejak babak pertama. Frans Putros diganjar kartu merah oleh wasit Asker Nadjfaliev usai melakukan pelanggaran keras terhadap penyerang Arema, Paulinho.

Arema yang tampil menekan sejak awal langsung unggul lebih dulu. Rekrutan anyar, Matheus Blade, membobol gawang Teja Paku Alam pada menit ke-12. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Persib Bandung yang tertinggal 0-1 menampilkan permainan agresif dengan menggempur pertahanan Arema FC.

Persib tampil lebih berani dan cepat dalam mengembangkan permainan. Strategi itu membuat para pemain Arema FC, khususnya di barisan lini belakang menjadi kewalahan.

Pasal gempuran dari Persib tidak hanya datang melalui sektor tengah, tetapi juga dari sisi kanan dan kiri pertahanan tim tuan rumah.

Baca Juga: Marcos Santos Yakin Arema FC Bisa Patahkan Dominasi Persib

Pada menit ke-59 Maung Bandung akhirnya sukses menyamakan kedudukan melalui sontekan Uilliam Baros setelah memanfaatkan umpan silang mendatar dari Andrew Jung.

Arema nyaris menggandakan kedudukan pada menit ke-81 andai tendangan keras Dalberto dari dalam area kotak penalti Persib tak ditahan oleh Teja Paku Alam.