Arema Vs Persib: Bojan Sebut Laga Akan Sulit, Thom Haye Optimistis Incar Kemenangan

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengakui timnya hanya punya waktu persiapan singkat sebelum menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Senin (22/9).

"Kami memiliki waktu empat hari untuk persiapan setelah laga di AFC (Champions League Two), ini akan menjadi pertandingan yang sulit," kata Bojan dalam konferensi pers di Stadion Kanjuruhan, Minggu (21/9).

Menurut Bojan, Arema FC tampil cukup solid sejak awal musim sehingga layak diwaspadai.

"Biasanya mereka mulai kuat di paruh kedua, tetapi sekarang cukup kuat. Kami harus berhati-hati," ucapnya.

Meski begitu, Bojan tetap menargetkan Beckham Putra dan kawan-kawan bisa meraih hasil positif di Malang.

Gelandang Persib, Thom Haye, menegaskan tim datang ke Kanjuruhan dengan misi mencuri kemenangan.

"Tentu saja kami datang untuk meraih hasil terbaik," kata eks pemain Almere City FC itu.

Soal kritik terhadap performanya, Haye menanggapinya santai.