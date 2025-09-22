Marcos Santos Yakin Arema FC Bisa Patahkan Dominasi Persib

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos memastikan persiapan timnya menghadapi Persib Bandung sudah maksimal. Laga pekan ini digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Senin (22/9).

"Kami fokus dan bermain di kandang untuk mendapatkan tiga poin," kata Marcos dalam konferensi pers di Kota Malang, Minggu (21/9).

Menurut Marcos, seluruh pemain Singo Edan menjalani latihan intensif selama sepekan. Dia yakin duel melawan Persib akan berlangsung sengit, apalagi Arema bertekad bangkit usai kalah 1-2 dari Dewa United pada laga sebelumnya.

Arema menyadari Persib merupakan juara bertahan dengan komposisi pemain terbaik di liga.

"Kami punya tim yang hebat, pemain punya motivasi untuk menang. Semua orang percaya diri," ujarnya.

Dalam lima pertemuan sebelumnya dengan Persib, Arema belum sekalipun merasakan kemenangan. Mereka kalah dua kali, dan seri tiga kali. Namun, Marcos tak ingin terpengaruh oleh statistik yang lebih berpihak kepada Persib itu.

"Semua orang percaya diri untuk menang," ucapnya.

Pemain Arema Yann Motta menambahkan Persib memang tim kuat, tapi Arema saat ini sudah lebih kompak ketimbang musim-musim sebelumnya.