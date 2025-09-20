Tak Diperkuat Fransisco Rivera, Eduardo Perez Sebut Persebaya Tetap Tampil Solid

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez menyatakan timnya mampu tampil solid meski tidak diperkuat Francisco Rivera saat menang 1-0 melawan Semen Padang dalam laga pekan keenam Super League 2025/2026.

“Rivera memang penting, tetapi hari ini semua pemain bekerja fantastis. Kami adalah satu tim dengan 27 pemain,” kata Eduardo Perez saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jawa Timur, Jumat malam.

Menurut Eduardo, Rivera merupakan pemain penting yang memberi banyak kontribusi bagi tim. Namun, absennya pemain tersebut tidak membuat anak asuhnya kehilangan arah permainan.

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan, setiap pemain yang diturunkan mampu menjalankan peran dengan baik, termasuk mereka yang masuk dari bangku cadangan.

Selain itu, kata dia, adaptasi dan fleksibilitas para pemain disebut menjadi kunci keberhasilan Persebaya menang 1-0 atas tim yang memiliki julukan Kabau Sirah itu.

“Semua yang bermain membantu tim. Beberapa harus berganti posisi, dan mereka bisa beradaptasi,” ucapnya.

Dia menilai pola permainan Persebaya menekankan pada penguasaan bola dan penciptaan ruang, sehingga setiap pemain memiliki peran yang sama penting.

Coach Edu, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa Persebaya ingin menguasai bola selama mungkin dalam setiap laga dan hal itu terbukti berhasil pada pertandingan melawan Semen Padang.