Semen Padang Kalah dari Persebaya dengan Skor Tipis, Almeida Soroti Efisiensi Permainan Tim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya memenangkan pertandingan melawan Semen Padang dengan skor tipis 1-0 dalam laga pekan keenam Super League 2025/2026.

Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida mengakui permainan Persebaya lebih efisien serta mampu memanfaatkan peluang.

“Secara umum, kedua tim bermain bagus, tetapi hasilnya berpihak pada yang lebih efisien. Kami tidak menyerah meski bermain dengan sepuluh pemain,” kata Almeida saat konferensi pers seusai pertandingan, Jumat (19/9).

Meskipun kalah lawan Persebaya, Almeida menyatakan Semen Padang memiliki banyak momen positif yang bisa dijadikan modal untuk pertandingan berikutnya.

Dia menilai anak asuhnya sudah berjuang maksimal meski harus bermain dengan sepuluh orang di akhir pertandingan. Namun, skuad asuhannya tetap mampu memberi perlawanan hingga menit akhir.

"Kami harus terus berkembang dan tampil lebih baik di laga selanjutnya,” ujarnya.

Almeida menambahkan Semen Padang tidak memiliki masalah khusus menghadapi Persebaya. Namun, ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki.

Dia tetap menekankan pentingnya menjaga semangat tim dan optimistis bisa bersaing dengan klub lain di laga berikutnya.