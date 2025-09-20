Eduardo Perez Ungkap Kunci Persebaya Menang Lawan Semen Padang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Eduardo Perez menilai ketenangan dan konsisten menjalankan rencana permainan menjadi kunci meraih kemenangan 1-0 atas Semen Padang dalam Super League 2025/2026.

“Kami tahu laga ini akan sulit, tetapi pemain tidak kehilangan ketenanhan dan tetap bermain sesuai rencana,” kata Eduardo saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (19/9).

Edu, sapaan akrab Eduardo Perez itu menilai pertandingan berjalan ketat, tetapi anak asuhnya tidak panik dan akhirnya mampu memanfaatkan peluang yang ada.

Dia juga memuji kontribusi Mihailo Perovic yang tetap tampil maksimal meski baru pulih dari sakit.

"Dia luar biasa (bisa bermain) selama 55 menit dan setelah itu kami melakukan perubahan taktik,” ucapnya.

Tidak hanya Mihailo, pelatih asal Spanyol itu juga memuji Gali Freitas, Toni Firmansyah, Milos Raickovic, Bruno Moreira, hingga pemain mudanya, Dimas Wicaksono dan Sadida Nugraha yang tampil baik.

"Semua pemain sangat baik hari ini, termasuk pemain yang masuk dari bangku cadangan," tuturnya.

Sementara itu, pemain Persebaya Milos Raickovic menilai kemenangan melawan Semen Padang sangat berarti bagi tim yang sedang berproses untuk menjaga posisi papan atas di klasemen sementara Super League 2025/2026.