Kantongi Kekuatan Lawan, Arema FC Waspadai Kualitas Pemain Persib Bandung

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos mewaspadai kualitas materi pemain yang dimiliki Persib Bandung saat kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Kanjuruhan, Senin (22/9).

"Persib punya tim yang hebat, pemain bagus, dan rotasinya juga kuat," kata Marcos, Jumat (19/9).

Menurutnya, sepanjang awal kompetisi Super League, Persib Bandung selalu bekerja keras untuk mendulang kemenangan.

Semangat bertarung juga menjadi salah hal yang diwaspadai oleh tim asuhannya.

Dia menilai Arema FC perlu berusaha lebih keras untuk mendulang tiga poin melawan Persib sekalipun pertandingan itu diselenggarakan di depan publik sendiri, di Stadion Kanjuruhan.

Pelatih bernama lengkap Marcos Vinicius dos Santos Goncalves mengaku telah mengantongi sejumlah kekuatan dan kelemahan di kubu Persib Bandung.

Hal itu akan coba dieksploitasi secara maksimal pada pertandingan pekan depan.

Namun, dia tak menyebut sektor dan hal apa saja yang menurut dia menjadi kelemahan Persib. Terpenting bagi dia adalah hasil analisa akan dijadikan bahan meracik komposisi dan strategi permainan Arema FC.