Gol Tunggal Bruno Moreira Bawa Persebaya Tekuk Semen Padang 1-0

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Semen Padang FC dalam laga pekan keenam Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (19/9) malam.

Gol tunggal Bajol Ijo dicetak Bruno Moreira pada menit ke-78 setelah menerima umpan matang dari Gali Freitas.

Tambahan tiga poin mengangkat posisi Persebaya ke peringkat tiga klasemen sementara dengan koleksi sembilan poin. Sementara itu, Semen Padang masih tertahan di posisi 14 dengan empat poin.

Sejak awal laga, Persebaya tampil agresif. Toni Firmansyah sudah menebar ancaman melalui tendangan spekulasi, tetapi kiper Semen Padang Arthur Augusto masih sigap menepis bola.

Semen Padang lebih banyak bertahan sehingga membuat Bruno Moreira cs kesulitan menembus kotak penalti. Beberapa peluang lahir dari Risto hingga Bruno, tetapi masih gagal berbuah gol hingga babak pertama berakhir 0-0.

Memasuki babak kedua, Persebaya kian gencar menekan. Semen Padang juga sesekali membalas lewat serangan balik cepat.

Pada menit ke-74, Ronaldo hampir saja membuka keunggulan untuk tim Kabau Sirah, tetapi tendangannya berhasil diblok Risto Mitrevski.

Empat menit berselang, Persebaya akhirnya memecah kebuntuan. Aksi individu Gali Freitas melewati dua pemain lawan sebelum mengirim umpan matang ke Bruno Moreira, yang sukses menyontek bola ke gawang Semen Padang.