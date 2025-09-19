Ribuan Pelari & UMKM Semarakkan Raya Run di Surabaya, Dukung Perputaran Ekonomi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menjadi tuan rumah ajang lari Raya Run 2025 yang digelar pada 26 Oktober mendatang.

Event ini merupakan kolaborasi Pemkot dengan Race Organizer 20FIT dan didukung Bank Raya sebagai sponsor utama.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap kegiatan tersebut tidak hanya memberi ruang bagi pecinta olahraga, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.

“Acara seperti ini memberi manfaat besar. Ribuan peserta yang datang tentu akan menginap, berbelanja, dan mengunjungi wisata, sehingga UMKM juga ikut bergerak,” kata Eri saat konferensi pers di Balai Kota, Jumat (19/9).

Dia menambahkan Pemkot Surabaya telah menyiapkan rute untuk semua kategori lari, termasuk maraton, dan berkomitmen mempromosikannya agar makin banyak event serupa digelar di Kota Pahlawan.

Selain itu, Eri juga mengapresiasi dukungan Bank Raya, terutama dalam mendorong digitalisasi transaksi di Sentra Wisata Kuliner (SWK) dan tenant UMKM.

“Ini bentuk kolaborasi yang menggerakkan ekonomi. Badan sehat, UMKM hidup, ekonomi ikut tumbuh,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra mengatakan akan melibatkan berbagai tenant UMKM lokal dan beberapa pelaku ekonomi kreatif dalam event Raya Run.