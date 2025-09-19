Francisco Rivera Absen, Ini Langkah Eduardo Perez untuk Persebaya Vs Semen Padang

JPNN.com

Jumat, 19 September 2025 – 17:32 WIB
Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez (tengah) bersama pemainnya Milos Raickovic (kanan) saat konferensi pers di Stadion GBT Surabaya, Kamis (18/9/2025). ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya harus kehilangan gelandang andalannya Francisco Rivera saat menjamu Semen Padang pada pekan keenam BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (19/9).

Rivera dipastikan absen karena kartu merah langsung saat laga kontra Persib Bandung pekan lalu.

Pelatih Persebaya Eduardo Perez menyatakan sudah menyiapkan opsi pengganti.

“Rivera absen. Kami punya 27 pemain dalam skuad, saya percaya pada mereka. Kalau Rivera tidak bisa main, ada pemain lain yang bisa mengisi posisinya,” kata coach Edu dalam konferensi pers di GBT, Kamis (18/9).

Meski tanpa Rivera, Perez menegaskan tim harus tetap fokus.

"Tentu kami ingin menang dan mempersembahkan poin untuk Bonek dan Bonita," ucapnya.

Salah satu pemain yang berpeluang mengisi posisi Rivera adalah Milos Raickovic. Gelandang asal Montenegro itu mengaku siap, meski keputusan tetap ada di tangan pelatih.

"Pertama-tama, kami lihat dulu keputusan pelatih soal posisi, siapa yang akan mengisi peran itu, karena Rivera tidak bisa main," katanya.

Sumber Antara
