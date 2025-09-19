Persebaya Targetkan Kemenangan saat Jamu Semen Padang di GBT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya bertekad meraih tiga poin saat menjamu Semen Padang dalam lanjutan pekan keenam BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (19/9).

Pelatih Persebaya Eduardo Perez menyatakan timnya sudah menyiapkan diri dengan baik setelah kekalahan dari Persib Bandung pekan lalu.

“Kami sudah tidak sabar bermain lagi di depan suporter sendiri. Tentu kami ingin menang dan mempersembahkan tiga poin untuk mereka (Bonek dan Bonita),” kata coach Edu dalam konferensi pers di GBT, Kamis (18/9).

Menurutnya, sejak peluit akhir melawan Persib, fokus tim langsung tertuju pada laga kontra Semen Padang.

"Setelah melawan Persib, kami langsung tertuju pada laga ini, karena bagi saya, bagi kami, pertandingan ini yang paling penting," ucapnya.

Pemain asing Persebaya Milos Raickovic juga optimistis timnya bisa bangkit.

Saat ini, Bajol Ijo masih berada di papan tengah klasemen dengan enam poin dari empat laga (dua menang, dua kalah).