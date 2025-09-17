Bapomi Jatim Lepas 358 Atlet untuk Pomnas XIX di Jawa Tengah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 358 atlet mahasiswa asal Jawa Timur resmi dilepas untuk mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) XIX yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, pada 19–26 September 2025.

Prosesi pelepasan berlangsung Selasa, 16 September 2025, di Auditorium Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Acara tersebut dihadiri pimpinan Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (Bapomi) Jatim, perwakilan perguruan tinggi, pelatih, official, serta atlet dari 50 kampus di Jawa Timur, termasuk kontingen Unesa.

Kontingen Jatim kali ini terdiri dari 358 atlet, 48 pelatih, dan 52 official yang akan turun di 17 cabang olahraga. Para atlet terpilih sebelumnya berprestasi di Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi (Pomprov) III Jatim pada Juni lalu.

Ketua Kontingen Muarifin memberikan motivasi kepada atlet agar tampil percaya diri dan maksimal.

“Berlombalah dengan semangat, bawalah kebanggaan untuk dirimu, Jawa Timur, dan almamater masing-masing,” katanya.

Ketua Umum Bapomi Jatim, Martadi, menegaskan bahwa Pomnas tidak hanya menjadi arena mencari prestasi, melainkan juga sarana menumbuhkan sportivitas, kebersamaan, dan rasa cinta tanah air.

“Event ini adalah momentum untuk menanamkan nilai patriotisme dan persaudaraan antar mahasiswa, bukan semata-mata soal menang atau kalah,” ujarnya.