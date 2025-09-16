Menang Lawan Persela, Deltras Sidoarjo, Pelatih Puji Permainan Tenang Skuadnya

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Deltras Sidoarjo membuka langkah manis di ajang Championship 2025/2026 setelah menekuk tuan rumah Persela Lamongan dengan skor 1-2 di Stadion Surajaya, Senin (15/9).

Pelatih Deltras Widodo Cahyono Putro mengapresiasi kerja keras seluruh pemain dan ofisial.

“Alhamdulillah puji syukur Deltras meraih kemenangan sore ini. Saya sangat mengapresiasi seluruh elemen yang bekerja keras memenangkan pertandingan,” ujar Widodo seusai laga.

Widodo menyebut kemenangan ini menjadi modal penting untuk mengangkat motivasi tim berjuluk The Lobster menjalani musim. Ia menilai kedua tim tampil cukup tenang, terutama di babak pertama.

“Kami jalankan pertandingan nyaman dan rileks. Kalau ada kesempatan untuk mencetak gol, kami manfaatkan dengan baik,” katanya.

Deltras unggul lebih dulu melalui gol cepat Safitra Udu pada menit ke-9, memanfaatkan kemelut di depan gawang Persela. Gol kedua hadir lewat penalti Neville Tengeg di menit ke-32 setelah handball pemain tuan rumah.

Persela memperkecil ketertinggalan lewat penalti Jonathan Bustos pada menit ke-88 setelah Osvaldo Hay dijatuhkan di kotak terlarang. Namun hingga peluit panjang berbunyi, skor 2-1 tetap bertahan untuk keunggulan tim tamu.

Safitra Udu mengaku kemenangan ini lahir dari disiplin pemain dalam menjalankan instruksi pelatih.