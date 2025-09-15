Debut Manis Williams Lugo, Persik Kediri Panen Pujian Usai Kalahkan Malut United

JPNN.com

Senin, 15 September 2025 – 14:32 WIB
Pemain Persik Kediri Williams Lugo. ANTARA/ HO-Persik Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pemain anyar Persik Kediri Williams Lugo menjalani debut manis di kompetisi Super League 2025/2026.

Gelandang asal Venezuela itu tampil gemilang saat Persik menundukkan Malut United 2-1 di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (12/9). Dia bahkan dinobatkan sebagai Player of the Match.

"Kami telah bermain baik. Saya rasa tim (Persik Kediri) berhak mendapatkan tiga poin," kata Lugo di Kediri, Minggu (14/9).

Kontribusi Lugo terlihat sejak awal. Dia mengirim assist brilian kepada Jose Enrique Rodriguez yang membuka keunggulan Persik pada menit ke-2.

Lugo kembali menjadi kreator gol kedua lewat sepak pojok yang sukses dituntaskan Imanol Garcia Lugea pada menit ke-16.

"Tim dan staf kepelatihan sudah bekerja dengan baik. Terpenting saat ini adalah terus maju sebagai tim, dan saling memaksimalkan potensi masing-masing," ujarnya.

Manajer Persik M Syahid Nur Ichsan menyebut Lugo didatangkan untuk memperkuat lini tengah tim Macan Putih.

“Sebagai pemain tengah, Williams Lugo memiliki kecepatan, kreativitas, dan visi permainan yang kami butuhkan untuk menambah variasi serangan tim," ungkap Syahid.

Williams Lugo jalani debut manis bersama Persik Kediri di Super League 2025/2026. Dua assist-nya bawa Macan Putih kalahkan Malut United 2-1.
Sumber Antara
